أثناء الاستحمام.. غرق شابين داخل حوض مياه ري بـ العدوة في المنيا

لقى شابان مصرعهما غرقا دخل حوض مياه لري الأراضي بالظهير الصحراوي الغربي أمام مركز العدوه شمال المنيا، أثناء الاستحمام وذلك للهرب من درجات الحرارة العالية، تم انتشال الجثتين ونقلهما لثلاجة حفظ الموتي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن غرق شابين أثناء الاستحمام بحوص مياة لري الأراضى بالظهير الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المحافظة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والاسعاف الي موقع البلاغ

وتبين مصرع أحمد. م. ع 14 عامًا، وعبد الرحمن. ر. ح 17 عامًا واصابه عبد الله محمد. م. ع مقيمون بإحدى قرى مركز العدوة

وبانتداب الدكتور خلف رياض، مفتش الصحة، لمناظرة جثماني المتوفيين وتوقيع الكشف الطبي عليهما، لبيان أسباب الوفاة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، كشف بعد مناظرته للجثمان بأن سبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق، وما أحدثه من توقف عضله القلب والتنفس ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.