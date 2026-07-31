أخبار التوك شو | تفاصيل جديدة عن قانون التصالح.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الجو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



متى يخرج للنور؟.. نواب يعلنون تفاصيل جديدة عن قانون التصالح

مع انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، تتجه الأنظار إلى دور الانعقاد الجديد الذي ينتظر أن يشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، بعدما تقدم عدد من النواب بمقترحات تستهدف معالجة التحديات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وجدد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مطالبته بإجراء تعديلات على قانون التصالح، وفي مقدمتها مد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أحد الحلول المهمة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين.



نجلة الفنان الراحل سعيد صالح تتحدث عن للمسات الإنسانية بحياته



أكدت هند سعيد صالح، نجلة الفنان الراحل سعيد صالح، أن يوم 31 يوليو لم يكن مجرد عيد ميلاد والدها، بل كان يومًا مميزًا، إذ كانت تُقام فيه احتفالية كبيرة بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد دياب، أن الجماهير كانت تحب سعيد صالح حبًا كبيرًا، مؤكدة أنه كان يتمتع بعلاقة مميزة مع جمهوره، وكان متواضعًا وبشوشًا ومحبًا للأطفال.

وأشارت إلى أن والدها كان صديقًا لها قبل أن يكون أبًا، وكان دائمًا يغمرها بالدعم والحب والدلال، مؤكدة أنها لم تكن تخاف منه، وأنه عندما بلغت سن 18 عامًا اشترى لها أول سيارة.

ولفتت إلى أن السيارة الأولى كانت مستعملة، ثم استبدلها بعد فترة بسيارة جديدة، لكنها تعرضت لحادث بها، وقالت إنها شعرت بالخوف من رد فعل والدها، فلجأت إلى والدتها، التي أخبرته بأنها هي من كانت تقود السيارة، وأنها تعرضت لحادث بسيط بها، بعدما استخدمت سيارة ابنتها لأن سيارتها لم يكن بها وقود.



برامج تدريبية جديدة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل



أكدت الدكتورة مها صلاح مسؤولة العلاقات الدولية بصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة «وودواني» العالمية يأتي في إطار تعزيز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية تستهدف طلاب السنوات النهائية والخريجين، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للحصول على فرص عمل محليًا ودوليًا.



الأزهر: حب الوطن فطرة إنسانية.. والنبي جسّد ارتباطه بمكة في مواقف خالدة

قال الشيخ أحمد عادل شيحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حب الوطن ليس مجرد شعارات أو مشاعر عاطفية، لكنه فطرة إنسانية أصيلة تتوافق مع تعاليم الإسلام، مشيرًا إلى أن النبي محمد ﷺ قدّم نموذجًا عمليًا في الارتباط بالوطن وحبه.

وأوضح شيحة، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن موقف النبي ﷺ عند حديث ورقة بن نوفل معه عن ما قد يواجهه من تكذيب وأذى وقتال وخروج من مكة، يعكس مدى ارتباطه بوطنه، إذ توقف النبي عند فكرة خروجه من بلده متسائلًا: «أو مخرجي هم؟».



الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب اليوم وذروة الموجة الأحد والاثنين



كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، موضحة أن الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط تحمل كميات كبيرة من بخار الماء.

وأضافت أن نسبة الرطوبة قد تتجاوز 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة تسجل نحو 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة في الظل، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.



أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟



يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الجمعة 31 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5074 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5920 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6765 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47360 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 31 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.75 جنيه

سعر الشراء: 50.56 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.80 جنيه

سعر الشراء: 57.68 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.50 جنيه

سعر الشراء: 67.35 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.52 جنيه

سعر الشراء: 13.49 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.82 جنيه

سعر الشراء: 13.79 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 يوليو 2026.. تراجع البيضاء



سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تباينًا ملحوظًا، اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط متابعة مستمرة لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.



وتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي بين المزرعة وأسواق التجزئة، كما سجلت أسعار أجزاء الدجاج الطازجة مستويات متفاوتة.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفقًا لبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 74 جنيهًا، بانخفاض قدره جنيهين عن السعر السابق.

وتراوحت أسعار كيلو الفراخ داخل المحال التجارية بين 66 و120 جنيهًا، بحسب المنطقة ومنافذ البيع.

براءة «أوائل فاقوس» من شائعات السوشيال ميديا.. الحكومة توضح

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي روايات وشائعات حول تحقيق إحدى المدارس التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية نتائج استثنائية وحصول عدد كبير من طلابها على مجاميع مرتفعة.