نجلة الفنان الراحل سعيد صالح تتحدث عن للمسات الإنسانية بحياته

أكدت هند سعيد صالح، نجلة الفنان الراحل سعيد صالح، أن يوم 31 يوليو لم يكن مجرد عيد ميلاد والدها، بل كان يومًا مميزًا، إذ كانت تُقام فيه احتفالية كبيرة بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد دياب، أن الجماهير كانت تحب سعيد صالح حبًا كبيرًا، مؤكدة أنه كان يتمتع بعلاقة مميزة مع جمهوره، وكان متواضعًا وبشوشًا ومحبًا للأطفال.

وأشارت إلى أن والدها كان صديقًا لها قبل أن يكون أبًا، وكان دائمًا يغمرها بالدعم والحب والدلال، مؤكدة أنها لم تكن تخاف منه، وأنه عندما بلغت سن 18 عامًا اشترى لها أول سيارة.

ولفتت إلى أن السيارة الأولى كانت مستعملة، ثم استبدلها بعد فترة بسيارة جديدة، لكنها تعرضت لحادث بها، وقالت إنها شعرت بالخوف من رد فعل والدها، فلجأت إلى والدتها، التي أخبرته بأنها هي من كانت تقود السيارة، وأنها تعرضت لحادث بسيط بها، بعدما استخدمت سيارة ابنتها لأن سيارتها لم يكن بها وقود.

وأضافت أنه بعد دقائق دخل والدها إلى غرفتها واعتذر لها، معتقدًا أن والدتها هي من تسببت في الحادث أثناء استخدام سيارتها، رغم أنها كانت هي من ارتكب الحادث، وليس والدتها.