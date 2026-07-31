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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصدر مصري : حماس والفصائل الفلسطينية تبلغ الوسطاء موافقتها على خارطة طريق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصدر مصري : حماس والفصائل الفلسطينية تبلغ الوسطاء موافقتها على خارطة طريق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
مصدر مصري : حماس والفصائل الفلسطينية تبلغ الوسطاء موافقتها على خارطة طريق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أ ش أ

 أعلن مصدر مصري مطلع، أن حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء "مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا " موافقتها على خطة خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.


وأضاف المصدر- في تصريحات لإكسترا نيوز مساء /الخميس/- أن اجتماعا في القاهرة قريبا يضم الوسطاء مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا؛ للتأكيد على التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوات الدولية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.. موضحا أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للحفاظ على غزة وأهلها وإنجاز إعادة إعمار القطاع.

وأوضح المصدر، أن الاتفاق ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها، كما ينص الاتفاق على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة.

وأضاف أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

مصدر مصري مطلع حماس والفصائل الفلسطينية خطة خارطة الطريق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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