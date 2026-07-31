جديد في الزمالك.. حسم أزمة وكيل بيزيرا وتشكيل الجهاز الفني وصرف المستحقات

شهد نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة عددًا من التطورات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، سواء على مستوى الجهاز الفني أو قائمة اللاعبين وبرنامج الإعداد.

الزمالك ينهي أزمة وكيل بيزيرا

نجح حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في إنهاء أزمة مستحقات وكيل اللاعب خوان بيزيرا، بعدما تم إرسال المبلغ المستحق للوكيل، مع حجز تذاكر الطيران الخاصة باللاعب.

ومن المقرر أن يصل بيزيرا إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر إعداد الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

معتمد جمال يحسم تشكيل جهازه المعاون

انتهى معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، من تشكيل جهازه المعاون، والذي يضم:

إبراهيم صلاح – مدرب عام.

– مدرب عام. صلاح سليمان – مدرب مساعد.

– مدرب مساعد. فيتور بيريرا – مدرب حراس مرمى.

– مدرب حراس مرمى. فابيو نونو – محلل أداء برتغالي.

– محلل أداء برتغالي. كوستا ريبيرو – مخطط أحمال.

12 يومًا في العاصمة الإدارية

ومن المقرر أن يخوض الزمالك معسكر الإعداد للموسم الجديد في العاصمة الإدارية، على مدار 12 يومًا بشكل كامل.

وتحمل حسين السيد تكاليف إقامة المعسكر، على أن يعود الفريق عقب انتهائه إلى التدريبات على الملعب الفرعي في الدفاع الجوي، والذي يستضيف تدريبات الفريق طوال الموسم الجديد.

الزمالك يستعد لصرف مستحقات اللاعبين

وفي إطار العمل على حل أزمة المستحقات المالية، يستعد نادي الزمالك لصرف دفعة أولى من مستحقات لاعبي الفريق يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ووعدت إدارة النادي اللاعبين بصرف جزء آخر من مستحقاتهم المالية قبل انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز.

وصول اللاعبين إلى القاهرة

وعلى مستوى اللاعبين، يتواجد عدي الدباغ وآدم كايد في القاهرة، استعدادًا للانضمام إلى معسكر الفريق.

كما وصل سيف الدين الجزيري إلى القاهرة خلال الساعات الأخيرة، بينما بات الإيفواري شيكو بانزا في طريقه للوصول إلى العاصمة المصرية، تمهيدًا للانتظام في تحضيرات الزمالك للموسم الجديد.