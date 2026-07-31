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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم مروع بالتجمع الخامس

تصادم
تصادم

شهد محور مصطفى خليل بمنطقة التجمع الخامس، اليوم، حادث تصادم بين سيارة نقل مقطورة وأتوبيس مخصص لنقل العمال، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 26 آخرين، وسط استجابة سريعة من الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف والإنقاذ.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، لتنتقل على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ البري إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية أن سيارة نقل مقطورة اصطدمت بالأتوبيس، ما أدى إلى انقلابه وإصابة عدد كبير من مستقليه.

وأسفر الحادث عن وفاة أحد ركاب الأتوبيس، بينما أصيب 26 شخصًا، بينهم قائد الأتوبيس، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية، فيما أُودعت جثة المتوفى بثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تسبب التصادم في سقوط عمود إنارة بمنتصف الطريق، إلى جانب تسرب كمية من الوقود على الطريق، الأمر الذي استدعى تدخل فرق الحماية المدنية لإزالة آثار الحادث وتأمين المنطقة، بما ساهم في إعادة الحركة المرورية تدريجيًا.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف الجهود لضبط سائق السيارة النقل الذي غادر موقع الحادث عقب وقوع التصادم.

التجمع محور مصطفى خليل منطقة التجمع سيارة نقل مقطورة

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