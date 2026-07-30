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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الإسكندرية مطروح

حادث مطروح
حادث مطروح
ايمن محمود

  حصل صدى البلد على أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس رحلات   بالكيلو 74 على طريق الإسكندرية مطروح   الساحلي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحمام والعلمين .

أسماء ضحايا الحادث  

واستقبلت مستشفى الحمام جثة هامدة بالاضافة الى 17 مصاب وهم 
رمضان ع.ع  59 عامًا: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
نعمة م.س ، 49 عامًا: جرح متهتك بالرأس.
مروة ص.ا ، 18 عامًا: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
إيلاف م.خ ، 3 أعوام: اشتباه خلع بالكتف الأيمن.
إيار م..خ، عامان: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
مالك م.خ، 9 أعوام: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
أسماء ي.م ، 43 عامًا: اشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
حذيفة ا.ب ، 11 عامًا: كسر مضاعف بالساق اليمنى وكدمة قوية بالصدر.
نبيرة ا.ب ، 13 عامًا: اشتباه ما بعد الارتجاج.
محمد ا.ب ، 15 عامًا: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
سيرين ا.ب ، 7 أعوام: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
إبراهيم ب.م ، 45 عامًا: اشتباه ما بعد الارتجاج.
فاطمة ا.ا  31 عامًا: جرح متهتك بالقدم اليمنى واشتباه خلع بالكتف الأيمن.
إلهام م.ا ، 57 عامًا: جرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
محمد خ.ع ، 45 عامًا: جرح قطعي بفروة الرأس.
بالإضافة إلى حالتين تم نقلهم لمستشفى العلمين.

بلاغ بالحادث 

 تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح  بلاغًا بوقوع حادث، انقلاب أتوبيس 

 بالكيلو 74 طريق اسكندرية مطروح 

 وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، .

حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى  الحمام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتباشر الجهات المختصة أعمال رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

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