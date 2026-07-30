النائب ياسر قورة: مصر تمتلك من الحكمة والقوة ما يمكنها من حماية حدودها ومقدراتها الوطنية

أشاد المهندس ياسر قورة عضو مجلس الشيوخ بسرعة تعامل الأجهزة المعنية مع واقعة ميناء دمياط، وإعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، مؤكدًا أن سرعة التعامل بشفافية ووضوح يرسخ ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وقدرتها على إدارة الأزمات باحترافية ومسؤولية.

أكد «قورة»، في بيان له، أن تماسك الشعب المصري والتفافه حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الركيزة الأساسية لإفشال أي مخططات تستهدف إثارة الفوضى أو زعزعة الأمن والاستقرار، مطالبًا المصريين بالتحلي بأعلى درجات الوعي الوطني.

شدد «قورة»، على دعم المصريين للقيادة السياسية، والتي أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على إدارة الأزمات بحكمة واقتدار، واتخاذ القرارات التي توازن بين حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار الدولة، حيث تحلت المواقف بالحكمة والتوازنة تجاه الأزمات الإقليمية والدولية ونتج عنها حماية مصالح الدولة الوطنية وعدم الانزلاق إلى صراعات لا تخدم أمن المنطقة أو شعوبها.

تماسك الشعب المصري والتفافه حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الركيزة الأساسية لإفشال أي مخططات

أوضح «قورة» أن الشعب المصري يقف اليوم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في جميع ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمن البلاد واستقرارها، مشيرً إلى أن الدولة المصرية تمتلك من الحكمة والقوة ما يمكنها من حماية حدودها ومقدراتها الوطنية، دون التفريط في دورها التاريخي الداعم للاستقرار والسلام في المنطقة.