برلماني يعلن تأييده للرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم لحماية أمن مصر القومي

أعلن النائب محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب، عن تأييده التام والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية، في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، وحماية مقدرات شعبها العظيم وسيادتها . على كامل أراضيها.

وجاء ذلك في أعقاب حادث سقوط الطائرة المسيرة في محافظة دمياط بالأمس، حيث أكد النائب أن مثل هذه الأحداث تزيد من تلاحم الشعب المصري خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة الباسلة، مشدداً على أن أمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن المساس به أو التهاون فيه تحت أي ظرف.

التعامل مع كافة التحديات والتطورات

وصرح النائب محمد فاروق يوسف قائلاً: "إن الدولة المصرية، بما تمتلكه من رؤية حكيمة وقوة رادعة، قادرة على التعامل مع كافة التحديات والتطورات الإقليمية الراهنة.

واكد أننا على ثقة كبيرة في القرارات التي تتخذها القيادة السياسية للحفاظ على أمن البلاد وحماية حدودها ومواجهة أي تهديدات محتملة.

وأوضح النائب محمد فاروق أن التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة تتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً خلف مؤسسات الدولة الوطنية، داعياً أبناء الشعب المصري إلى استمرار التكاتف والوعي برهانات المرحلة.