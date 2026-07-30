برلماني: إعلان حقائق حادث ميناء دمياط بشفافية يعزز ثقة المواطنين في الدولة

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط عكس مستوىً عاليًا من الجاهزية والشفافية، مشيدًا بسرعة تحرك مؤسسات الدولة وإعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام، بما يعزز ثقة المواطنين ويؤكد قوة الدولة في إدارة الأزمات.

قطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات التشكيك

وأشار المنزلاوي إلى أن إعلان الحقائق في توقيتها المناسب قطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات التشكيك، مؤكدًا أن المصارحة مع المواطنين أصبحت نهجًا ثابتًا يعكس قوة مؤسسات الدولة وثقتها في وعي الشعب المصري.

وأشاد بالأداء المسؤول للإعلام الوطني، مؤكدًا أنه تعامل مع الحادث بمهنية والتزم بالبيانات الرسمية، وهو ما أسهم في حماية الوعي العام والتصدي لحملات التضليل التي تستهدف زعزعة الاستقرار.

الاصطفاف خلف القيادة السياسية

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة يمثل ضرورة وطنية في ظل التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن الدولة تمتلك من القوة والقدرة ما يمكنها من حماية سيادتها ومقدراتها.

واختتم المنزلاوي تصريحاته بالتأكيد على رفض أي محاولات لجر مصر إلى دائرة الصراع أو المساس بأمنها واستقرارها، مشددًا على أن وحدة المصريين وتماسك مؤسسات الدولة سيظلان السند الحقيقي في مواجهة مختلف التحديات.