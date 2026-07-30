الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من مدن الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس ، ما لا يقل عن 8 فلسطينيين من مدن ومحافظات الضفة الغربية .

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي،اعتقلت اليوم الخميس، شابين من مدينة طوباس، بعد مداهمة منزلي ذويهما في المدينة، كما اعتقلت، مواطنا ونجله من قرية دير إبزيع، غرب رام الله، بعد أن داهمت منزلهما وفتشته.

و أضافت أن قوات الاختلال اعتقلت ايضا اليوم شقيقين من بلدة يطا جنوب الخليل،و مواطنا من مدينة طولكرم، في الوقت الذي داهمت فيه عددا من المنازل في ضاحية ذنابة شرق المدينة، و شابًا، خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحمت مدينة قلقيلية وداهمت منزلًا.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي، وانتشرت في شوارع البلدة، قبل أن تعتقل الشاب براء عصايرة عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي السياق، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت وسط السوق، كما تمركزت في شارع نابلس، وداهمت منزلًا في حي القرعان، قبل أن تنسحب من المدينة بعد اقتحام استمر نحو ساعتين.