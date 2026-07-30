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بدء موجة حارة جديدة في مصر.. «الأرصاد» تعلن ذروتها وموعد انكسارها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بدء موجة حارة جديدة في مصر.. «الأرصاد» تعلن ذروتها وموعد انكسارها

موجة حارة في مصر
موجة حارة في مصر
رشا عوني
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موجة حارة في مصر جديدة تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة وتستمر معنا عدة أيام متتالية ، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع زيادة نسبة الرطوبة مما يجعل الأجواء ساخنة على كافة المحافظات، وتحذّر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة حيث تشهد ذروة الموجة الحارة الجديدة مع بدء شهر أغسطس. 

حالة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس بدءًا من اليوم الخميس  وحتى يوم الثلاثاء المقبل، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 1 و3 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية مع زيادة نسب الرطوبة بمعدل 2 إلى 4 درجات؛ مما يزيد الإحساس بالحرارة في الظل.

بداية موجة حارة جديدة 

وقالت رئيس مركز الاستشعار عن بعد التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إننا على أعتاب بداية موجة حارة جديدة تمتد حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل؛ مما يؤدي إلى الشعور بالإجهاد الحراري".

احذروا التعرض للشمس 

ونصحت المواطنين بعدم التعرّض مباشرة لأشعة الشمس خلال الفترة من 12 ظهرًا إلى الساعة الـ5 بعد العصر، مع ضرورة تناول كميات كافية من السوائل وعلى رأسها المياه.

حالة الطقس اليوم

وأضافت "أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة؛ وهو ما يجعلنا نشعر بدرجات حرارة محسوسة عالية"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ستكون 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، وعلى الوجه البحري 37 درجة والمحسوسة 39، فيما ستكون على السواحل الشمالية الغربية 32 و36، وعلى السواحل الشمالية الشرقية 35 و38، وعلى شمال الصعيد 39 و41، وجنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43 درجة.

موجة حارة في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد انتقلت من أجواء كانت تشهد درجات حرارة متوسطة تراوحت بين 33 و34 درجة مئوية على القاهرة إلى أجواء أكثر حرارة نتيجة تغير الكتل الهوائية.

كتلة هوائية حارة

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، أن كتلًا هوائية شديدة الحرارة قادمة من البحر المتوسط بدأت تؤثر على البلاد، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

ذروة الموجة الحارة الأسبوع المقبل 

وأضافت أن درجات الحرارة تسجل اليوم نحو 37 درجة مئوية، على أن ترتفع خلال منتصف الأسبوع المقبل لتتجاوز المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح العظمى بين 37 و39 درجة، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة يومي السبت والأحد إلى 42 درجة مئوية.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر، مشددة على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترات الظهيرة وحتى انتهاء تأثير الموجة الحارة.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأوضحت أن بعض المناطق الساحلية على البحر المتوسط، خاصة دمياط والعريش، قد تشهد أجواء أقل حدة، لافتة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع تراجع الرطوبة والحرارة بشكل أوضح خلال منتصف شهر سبتمبر.

ارتفاع أمواج البحر 

وحذّرت المتنبئ الجوي من ارتفاع أمواج البحر المتوسط لتصل إلى نحو 2.5 متر، موضحة أن بعض الشواطئ قد تشهد إغلاقًا مؤقتًا بسبب اضطراب حالة البحر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ.

ونصحت منار غانم بالإكثار من تناول السوائل والمرطبات خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن دول المغرب العربي تشهد أيضًا موجة حرارية شديدة.

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