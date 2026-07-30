قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. أكثر من 100 جندي وقائد يغادرون قاعدة سديه تيمان
أبو العينين: القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. ونثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
نبيل فهمي يستنكر استهداف سفينتين بدمياط.. ويحذر من محاولات جبانة لتوسيع الصراع
سداد مخالفات المرور أونلاين 2026.. خطوات الاستعلام والدفع بسهولة
اخبار السيارات | نيسان جوك 2027 تباع بهذه المواصفات.. شاهد.. أودي Q9 موديل الرياضية.. ميتسوبيشي باجيرو تظهر لأول مرة
تظلمات الثانوية العامة 2026.. الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة ومتى تُسترد قيمة الطلب؟
محمد عبد المنعم يعود لتدريبات نيس.. والنادي : «المصري بتاعنا رجع»
مفاجأة مدوية.. آرني سلوت يدخل حسابات الأهلي السعودي
التعليم تنفي إعلان جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026..وتؤكد:انتظروه قريبا
التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة
متغيرات سوق العمل تعيد رسم خريطة كليات القمة.. هل انتهى عصر التنسيق التقليدي؟
آخر موعد للتقديم في جامعة القاهرة الأهلية.. الأسعار رسمياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استمرار الأعمال الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي و تحويل أربعة منازل لثكثات عسكرية بنابلس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

استمرارا للاعتداءات و الاعمال الإجرامية و الوحشية الإسرائيلية ، حولت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس أربعة منازل في بلدة تل جنوب غرب نابلس إلى ثكنات عسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباحا، وحولت أربعة منازل لثكنات عسكرية، مضيفة أن القوات اقتحمت أيضا المنطقة بين بلدتي صرة وتل.

و أضافت أن الاحتلال الإسرائيلي شرع صباح اليوم ، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين، بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية.

وأفادت رئيس مجلس قروي فقوعة بركات العمري ، بأن قوات الاحتلال وفرت الحماية لآليات وعمال باشروا أعمال التجريف وإعداد الموقع، وذلك عقب شق طريق عسكري يصل المنطقة بالشارع الرئيس الرابط بين فقوعة وعربونة، مبينا أن أعمال التجريف تجري في أراضٍ تقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، مشيراً إلى أن الاحتلال بدأ سابقاً بشق طريق استناداً إلى أوامر وضع يد قديمة تعود إلى عام 2008، قبل أن ينتقل اليوم إلى إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

و أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي،نصبت اليوم الخميس، حاجزًا عسكريًا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وشددت من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في هويات ركابها، وفتشت المركبات، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد المتواصل الذي تشهده محافظة جنين، حيث تواصل قوات الاحتلال تكثيف اقتحاماتها ونصب الحواجز العسكرية وتشديد إجراءاتها بحق المواطنين، ما يعيق تنقلهم ويزيد من معاناتهم اليومية.

و في الساق قامت قوات الاحتلال ، اليوم الخميس ، بمنع المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال مدينة قلقيلية، ما أدى إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل.

وأفادت"وفا"، بأن النيران امتدت لاحقا إلى أرض تعود لمواطن وتحتوي على نحو 100 خلية نحل، ما تسبب بخسائر مادية تقدر بنحو 100 ألف شيقل.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني تمكنت لاحقا من الوصول إلى الموقع والسيطرة على الحريق، إلا أن خلايا النحل كانت قد احترقت بالكامل.

الاعمال الإجرامية قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

الدبيبة: حريصون على دعم الاستثمارات المشتركة مع مصر وتوسيع مشاركة الشركات المصرية

عداد الكهرباء

وفر 40% من الرصيد.. خطوات وفوائد تحويل العداد الكودي لـ قانوني

تعزيز الإدارة السليمة للمخلفات ذات الأولوية

وزيرة التنمية المحلية: الدولة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد