استمرار الأعمال الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي و تحويل أربعة منازل لثكثات عسكرية بنابلس

استمرارا للاعتداءات و الاعمال الإجرامية و الوحشية الإسرائيلية ، حولت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس أربعة منازل في بلدة تل جنوب غرب نابلس إلى ثكنات عسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباحا، وحولت أربعة منازل لثكنات عسكرية، مضيفة أن القوات اقتحمت أيضا المنطقة بين بلدتي صرة وتل.

و أضافت أن الاحتلال الإسرائيلي شرع صباح اليوم ، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين، بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية.

وأفادت رئيس مجلس قروي فقوعة بركات العمري ، بأن قوات الاحتلال وفرت الحماية لآليات وعمال باشروا أعمال التجريف وإعداد الموقع، وذلك عقب شق طريق عسكري يصل المنطقة بالشارع الرئيس الرابط بين فقوعة وعربونة، مبينا أن أعمال التجريف تجري في أراضٍ تقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، مشيراً إلى أن الاحتلال بدأ سابقاً بشق طريق استناداً إلى أوامر وضع يد قديمة تعود إلى عام 2008، قبل أن ينتقل اليوم إلى إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

و أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي،نصبت اليوم الخميس، حاجزًا عسكريًا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وشددت من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في هويات ركابها، وفتشت المركبات، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد المتواصل الذي تشهده محافظة جنين، حيث تواصل قوات الاحتلال تكثيف اقتحاماتها ونصب الحواجز العسكرية وتشديد إجراءاتها بحق المواطنين، ما يعيق تنقلهم ويزيد من معاناتهم اليومية.

و في الساق قامت قوات الاحتلال ، اليوم الخميس ، بمنع المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال مدينة قلقيلية، ما أدى إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل.

وأفادت"وفا"، بأن النيران امتدت لاحقا إلى أرض تعود لمواطن وتحتوي على نحو 100 خلية نحل، ما تسبب بخسائر مادية تقدر بنحو 100 ألف شيقل.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني تمكنت لاحقا من الوصول إلى الموقع والسيطرة على الحريق، إلا أن خلايا النحل كانت قد احترقت بالكامل.