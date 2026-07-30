برلمانية: ثقتنا كاملة في القيادة السياسية لحماية أمن مصر

أكدت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، دعمها الكامل للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، وثقتها في قدرتها على حماية أمن الوطن وصون مقدراته، والتعامل بكل حسم مع أي تهديد يستهدف سيادة الدولة أو استقرارها.



وقالت النائبة في بيان لها اليوم إن الدولة المصرية أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على إدارة مختلف التحديات والأزمات بكفاءة وحكمة، بما يحافظ على الأمن القومي ويصون مصالح الشعب المصري، مؤكدة أن الثقة في مؤسسات الدولة تمثل الركيزة الأساسية لعبور المرحلة الحالية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغرضة



ودعت إليزابيث شاكر أبناء الشعب المصري إلى الالتفاف حول وطنهم وقيادتهم، والتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغرضة التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة، مشددة على أهمية استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.