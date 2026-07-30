الجبهة الوطنية عن «مسيرة ميناء دمياط» : على المصريين الثقة في دولتهم وعدم الانسياق وراء الشائعات

يتابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام بالغ تداعيات حادث حريق السفينتين في ميناء دمياط، وما كشفته التحقيقات الأولية من مسؤولية مسيرة عن الحادث، ويؤكد الحزب أن الحادث هو جزء أصيل من التطورات الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة، وما تفرضه من مسؤولية وطنية تستوجب تغليب صوت العقل والحكمة، والابتعاد عن الانفعال أو التسرع في إطلاق المواقف أو اتخاذ القرارات.

ويؤكد الحزب أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يظل الهدف الأسمى الذي يجب أن تتكاتف من أجله جميع القوى الوطنية، وأن المرحلة الحالية تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والتأني، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، بما يحفظ للدولة المصرية أمنها واستقرارها ويصون مقدراتها.

ويشدد حزب الجبهة الوطنية على أن الزج بمصر في مغامرات لا طائل منها، أو الانسياق وراء دعوات قد تهدد أمنها القومي أو استقرارها، لا يخدم إلا من يسعون إلى نشر الفوضى وإضعاف الدول الوطنية، بينما تبقى مصلحة الوطن هي البوصلة التي ينبغي أن تحكم جميع المواقف، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع شديدة التعقيد.

ويؤكد الحزب أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية، التي أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على إدارة أصعب الأزمات وأكثرها تعقيدا، بحكمة ورؤية ومسؤولية، وتمكنت من حماية الدولة المصرية والحفاظ على استقرارها وسط ظروف إقليمية ودولية غير مسبوقة.

كما يؤمن الحزب بأن ما تمتلكه القيادة المصرية من خبرة واسعة في إدارة الملفات الاستراتيجية، وما تحظى به من ثقة كبيرة لدى الشعب المصري، يمثلان الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة الدقيقة، واتخاذ القرارات التي تصون الأمن القومي وتحافظ على مصالح مصر العليا، بعيدا عن الانفعال أو المغامرات غير المحسوبة، داعيا المصريين جميعا إلى الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها الوطنية، والتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الدعوات التي تستهدف النيل من تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدا أن وحدة الصف الوطني هي خط الدفاع الأول في مواجهة كل التحديات.

ويجدد الحزب دعمه الكامل لكل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير تستهدف حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار الوطن، انطلاقا من ثوابتها الراسخة في الدفاع عن مصالحها، وترسيخ الأمن والسلام، وصون مقدرات الشعب المصري، إيمانا بأن أمن مصر واستقرارها يظلان فوق كل اعتبار.