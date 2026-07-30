العطيفي: شفافية الدولة في إعلان تفاصيل حادث ميناء دمياط تعكس قوة مؤسساتها

أكد النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن سرعة الدولة والحكومة في إعلان تفاصيل حادث ميناء دمياط بكل شفافية ووضوح تعكس نهجا راسخا يقوم على المصارحة والمكاشفة، ويؤكد قوة مؤسسات الدولة وثقتها في قدرتها على إدارة الأزمات باحترافية ومسؤولية.

وقال العطيفي إن ما اتخذته الحكومة من إجراءات للإعلان الفوري عن ملابسات الحادث يعكس احترامها للرأي العام وحرصها على قطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات استغلال الأحداث لبث البلبلة أو التشكيك في مؤسسات الدولة.

وشدد على أن الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة يمثل واجبًا وطنيًا لا يحتمل المزايدة، مؤكدًا أن وحدة الجبهة الداخلية هي السلاح الأقوى في مواجهة التحديات التي تستهدف أمن مصر واستقرارها.

وأضاف أن مصر دولة قوية وواعية، تمتلك قيادة سياسية حكيمة ومؤسسات وطنية قادرة على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة، ولن تسمح بأي محاولات تستهدف جرها إلى دوائر الصراع أو المساس بسيادتها وأمنها، لافتًا إلى أن السياسة المصرية تقوم على الحكمة وضبط النفس والدفاع عن مصالح الدولة دون تفريط أو تهاون.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تصريحاته بتوجيه الشكر للحكومة على سرعة التعامل مع الحادث وإعلان تفاصيله للرأي العام، مؤكدًا أن الشفافية وسرعة إتاحة المعلومات الرسمية تمثلان أحد أهم أدوات مواجهة الشائعات، وتعززان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف الأزمات بكفاءة واقتدار.