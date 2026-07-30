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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الفضالي: حادث ميناء دمياط محاولة بائسة للمساس بأمن مصر القومي

المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال
المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال
معتز الخصوصي
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استنكر السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال الحادث الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط ، وما تضمنه من نتائج أولية تؤكد أن الحادث ناتج عن طائرة مسيرة وفقا لما أعلن عنه بيان مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يجب المساس به.

وأكد الفضالي في بيان له أن الدور المحوري الذي تقوم به مصر في مواجهة المخاطر التي تهدد المنطقة آثار حفيظة أعداءها وقوى الشر ، لمحاولة المساس بأمنها القومي وهي محاولة فاشلة ، وبالتالي فإن مصر لا تتأثر بهذه المحاولات البائسة المدفوعة بحقد وكراهية ومخططات.

وأوضح رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال أنه يحسب للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي إدراك ما تمر به المنطقة في هذه المرحلة الراهنة ، وإدرك أبعاد المؤامرة التي تحاك ضد مصر ، لإثناءها عن القيامه بدورها المحور في المنطقة لمحاولة التوصل إلى تهدئة الأمور وعدم التصعيد.

وقال أن الأجهزة السيادية والصقور المصرية أصابوا أعداء مصر بالصدمة والإحساس بالعجز عن تنفيذ مخططاتهم  الإرهابية ومحاولات الفاشلة في أثناء مصر عن اضطلاعها بدوري القيادي والتصدير للمؤمرات العالمية متعددة الأطراف.

ودعا جموع الشعب المصري للوقف صفا واحد خلف القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي وأن يكونوا على ثقة كاملة بقدرة القوات المسلحة المصرية على إتخاذ أي إجراءات من شأنها حماية الأمن القومي المصري ، وعدم المساس بأراضيه والدفاع عن الشعب المصري.

رئيس حزب السلام الديمقراطي رئيس تيار الإستقلال ميناء دمياط سفينتان بيان مجلس الوزراء السفير أحمد الفضالي

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