أحدث ظهور لـ حمزة عبد الكريم من تدريبات الفريق الأول لبرشلونة.. شاهد

ظهر اللاعب حمزة عبد الكريم في التدريبات الجماعية للفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني.

ويأمل حمزة عبد الكريم في إقناع فليك بقدراته وحجز مكان ضمن حسابات الفريق الأول، بعدما أصبح واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية برشلونة، ويحظى باهتمام كبير من إدارة النادي لمستقبله مع الفريق الكتالوني.

ومن المنتظر أن تمنح المباريات الودية المقبلة فرصة لعدد من لاعبي الشباب لإثبات جدارتهم، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن استمرارهم مع الفريق الأول أو العودة لفريق الشباب.

وكان المهاجم المصري قد التحق بمعسكر برشلونة منذ يومه الأول في إسبانيا، مفضلًا عدم الحصول على راحة عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، في خطوة عكست رغبته في استغلال فترة الإعداد لإقناع فليك بقدراته.

كما شارك عبد الكريم أساسيًا في أولى المباريات الودية لبرشلونة خلال التحضيرات الصيفية، أمام فريق أوروبي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، ليواصل تعزيز فرصه في حجز مكان ضمن حسابات المدرب الألماني قبل انطلاق الموسم.