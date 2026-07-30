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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السعودية تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبةلـ 3 مواسم مقبلة

دوري أبطال آسيا للنخبة
دوري أبطال آسيا للنخبة
عبدالله هشام
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة السعودية لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة خلال المواسم الثلاثة المقبلة 2026-2027 و2027-2028 و2028-2029.

كما حصلت اليابان على حق استضافة كأس آسيا 2028 تحت 23 عاماً، فيما تستضيف أوزبكستان بطولة كأس آسيا 2027 تحت 17 عاماً فيما تستضيف السعودية منافسات كأس آسيا تحت 17 عاماً عام 2029.

تفاصيل قرارات الاتحاد الآسيوي

وحصلت اليابان على حق الاستضافة بعد عملية تنافسية لتقديم ملفات الترشح، شارك فيها كل من الأردن، وقرغيزستان، وقطر، وأوزبكستان، إلى جانب الإمارات التي سحبت ملفها في وقت سابق من العام الجاري.

ورغم أن جميع الملفات النهائية استوفت الحد الأدنى من المتطلبات، فقد وقع الاختيار على اليابان استناداً إلى منشآتها ذات المستوى العالمي، وانخفاض المخاطر التشغيلية، وانطلاقاً من مبدأ ضمان التنوع الجغرافي والتناوب الاستراتيجي في استضافة البطولات الكبرى لكرة القدم الآسيوية.

وبالإضافة إلى اعتماد لائحة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً اليابان 2028، أقر المكتب التنفيذي أيضاً إعادة تنظيم استراتيجية لخارطة بطولات الفئات العمرية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد استضافة البطولات القارية.

وتم نقل حقوق استضافة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2027 إلى الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، في حين مُنح الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً حقوق استضافة النسخة التالية من البطولة عام 2029.

كما تم اعتماد عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النزاهة التنافسية في بطولات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. واعتباراً من موسم 2026-2027، ستقام منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة وفق مجموعة من المبادئ الأساسية المحدثة الخاصة بجدولة المباريات، بما يتماشى مع النظام الجديد الموسع الذي يضم 32 نادياً.

وسيخوض كل نادٍ مباراتين أمام الأندية الموجودة في كل مستوى، وفقاً لما تحدده القرعة، التي ستعتمد أربعة مستويات بدلاً من مستويين. ولضمان أعلى درجات العدالة الرياضية، ستقام مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في توقيت موحّد داخل منطقتي الشرق والغرب كل على حدة.

دوري أبطال آسيا للنخبة الاتحاد الآسيوي كأس آسيا 2028

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