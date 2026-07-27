شوبير يكشف عن موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» استقر بشكل مبدئي على يوم 6 أغسطس المقبل موعدا لإجراء مراسم سحب قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأوضح شوبير عبر فيسبوك أن الموعد لا يزال مبدئيا، في انتظار الإعلان الرسمي من جانب الاتحاد الإفريقي، وسط ترقب كبير من الأندية المشاركة للتعرف على منافسيها في الدور التمهيدي، قبل انطلاق المباريات خلال شهر سبتمبر المقبل.



ومن المنتظر أن تشهد القرعة التعرف على المواجهات الأولى للأندية المشاركة في البطولتين، حيث يترقب ممثلو الكرة المصرية معرفة منافسيهم في الدور التمهيدي.

ويشارك الزمالك وبيراميدز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض الأهلي وزد منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، في انتظار ما ستسفر عنه القرعة من مواجهات مرتقبة.

وتحظى قرعة البطولتين باهتمام كبير من جماهير الكرة الأفريقية، في ظل مشاركة عدد من أبرز أندية القارة السمراء، التي تتطلع للمنافسة على اللقب خلال الموسم الجديد.