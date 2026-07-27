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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو ريدة: قلت لإنفانتينو إن هدف مصر الملغي أمام الأرجنتين الأجمل في المونديال

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
هاني حسين

كشف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، كواليس حديثه مع مسؤولي الاتحاد الدولي بشأن هدف منتخب مصر الملغي خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026.


وقال أبو ريدة إن هدف منتخب مصر في مباراة الأرجنتين كان، من وجهة نظره، أحد أفضل أهداف البطولة، مشيرًا إلى أنه تحدث بشأنه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار": "كنت أتحدث مع رئيس الاتحاد الدولي في نهائي كأس العالم، وقلت له إن أفضل هدف في تاريخ البطولة هذا العام، من وجهة نظري، هو هدف مصر الملغي أمام الأرجنتين، فرد قائلًا: والله معك حق".


كما كشف أبو ريدة عن حديث دار بينه وبين الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال المباراة النهائية، قائلًا: "لم أكن قد رأيته منذ بداية البطولة، وعندما قابلني قال لي: سنجلس سويًا وأشرح لك كل شيء".


وتابع: "قلت له وقتها: الميت اندفن.. أنت هتشرح لي إيه؟ أنا مستاء جدًا"، لافتًا إلى أن علامات الحرج كانت واضحة على وجه كولينا لحظة لقائهما.


وأكد أبو ريدة أن التحضيرات التي سبقت كأس العالم كانت على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن المنتخب خاض مباريات ودية قوية أمام السعودية وروسيا والبرازيل، بالإضافة إلى إسبانيا بطلة العالم، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.


وأضاف أن لاعبي المنتخب لم يكونوا منشغلين بمواجهة ليونيل ميسي، موضحًا أنه بعد نهاية مباراة الأرجنتين شاهد الجميع يطلب قميص محمد صلاح.


ونفى ما تردد بشأن حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مباراة مصر والأرجنتين، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث.
وشدد على أن المنتخب تعرض لظلم تحكيمي في مباراته أمام الأرجنتين، قائلًا: "التحكيم ظلمنا في لعبتين خلال مباراتنا مع الأرجنتين، ولا أريد الحديث عنهما".


وأضاف أن ردود الفعل العالمية بعد المباراة كانت متعاطفة مع المنتخب المصري، قائلًا: "العالم أجمع كان ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم بسبب ما حدث في مباراة مصر".


وأوضح أن الاتحاد المصري لم يتقدم باحتجاج رسمي على أحداث المباراة، وإنما اكتفى بتقديم ملاحظة، مشيرًا إلى أن: "الاحتجاج على قرار تحكيمي في مباراة انتهت لا يجوز".


وأكد مجددًا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر بأن هدف زيكو الملغي أمام الأرجنتين كان من أجمل أهداف كأس العالم 2026، كما أشار إلى أن رئيس لجنة الحكام بـ"فيفا" حاول شرح القرارات التحكيمية الخاصة بالمباراة، إلا أنه رد عليه قائلًا: "الميت اتدفن".


ونفى أبو ريدة صحة ما تردد بشأن استمرار منتخب الأرجنتين في البطولة لأسباب تسويقية، مؤكدًا أن هذا الحديث غير صحيح.
وعن المدير الفني للمنتخب، حسام حسن، كشف أبو ريدة أنه قال له: "أنا زعلان منك علشان كان نفسي أشتغل معاك من زمان".


وأضاف أن الجهاز الفني نجح في تقديم حسام حسن بصورة مختلفة، قائلاً: "قدمت حسام حسن بشكل جديد وشخصية هادئة"، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية كبيرة، ومضيفًا: "لو حسام حسن بتاع حماس فقط كنت استعنت بمغني"، مشددًا على أنه مدرب متميز ويملك فنيات جيدة.


واختتم بالتأكيد على أن لاعبي المنتخب كانوا يحصلون على مكافآت الفوز فور انتهاء كل مباراة، في إطار سياسة تحفيزية اتبعها الاتحاد طوال مشوار المنتخب في كأس العالم.

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