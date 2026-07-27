أبو ريدة: الخطيب عشرة عمري ودايما لما نختلف في حاجة يقولي احنا يا ابني أصحاب بقالنا 50 سنة

قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنّه قدم العديد من الإنجازات التي لم تحظَ بالقدر الكافي من التقدير، موضحًا أنه كان أول رئيس لجنة منظمة من القطاع الأهلي يتولى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006، وهي بطولة وصفها بأنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر.

وأضاف: «أنا كنت أول واحد من القطاع الأهلي يعمل بطولة أفريقيا 2006 رئيس لجنة منظمة لم تحدث في تاريخ مصر»، مشيرًا إلى أنه أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء تعهده بإعادة الجماهير والعائلات إلى المدرجات.

وأضاف أبو ريدة، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": «قلت في مجلس الوزراء أنا هرجع الجماهير المصرية والعائلات ورجع». وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف سأله: «إنت البنود كلها متأكد تعملها، هترجع العائلات إزاي؟»، مؤكدًا أنه نجح بالفعل في تنفيذ هذا الوعد.

وأوضح أبو ريدة أن هناك الكثير من الجهود التي تُبذل في العمل الرياضي بعيدًا عن الأضواء، وقال: «حاجات كتير بتتعمل الناس مش حاسة بيها»، مرجعًا ذلك إلى أنه لا يفضل الظهور الإعلامي، وأضاف: «أنا لا بحب الإعلام أظهر»، لافتًا إلى أن هذا اللقاء هو أول حوار إعلامي يجريه منذ خمس سنوات.

وواصل: «ده بقالي خمس سنين أول مرة أعمل إنترفيو»، مؤكدًا، أن لديه قناعة راسخة بأن بعض العاملين في المجال الرياضي يعتمدون على الظهور الإعلامي أكثر من الإنجاز، بينما يرى أن «اللي لما تشتغل على الأرض متبقاش فاضي تحكي»، في إشارة إلى أن العمل الميداني يجب أن يكون الأولوية.

وتحدث المهندس هاني أبو ريدة عن علاقته برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مؤكدًا أنها علاقة أخوية تمتد لعقود طويلة ولم تتأثر بأي خلافات رياضية. وقال: «الخطيب عشرة عمري، ودايمًا لما نختلف أنا وهو في حاجة يقولي إحنا يا ابني أصحاب 50 سنة»، مشددًا على أن العلاقة بينهما لا تزال قوية، وأضاف: «لا لا إزاي ده أخويا»، كما نفى وجود أي تأثير للخلافات المتعلقة بالمباريات أو بطلبات الاستعانة بتحكيم أجنبي أو أي ملفات أخرى.

وأردف: «لا لا ولا ليها علاقة، أصحاب وإخوات»، موضحًا أن الخلافات داخل كرة القدم أمر طبيعي، لكنها لا تمتد إلى العلاقات الشخصية، واختتم حديثه بقوله: «الكورة شيء والخلافات إنما العلاقة الشخصية بالعكس أكتر من إخوات أهلي يعني، هو ولا أخويا الكبير يعني كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة