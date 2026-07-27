قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعلن اسم استاده الجديد بعد توقيع أكبر عقد رعاية في تاريخ الشرق الأوسط
تسريب جديد.. القميص الثالث لريال مدريد يظهر للبيع قبل الإعلان الرسمي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟
ريال أوفييدو يتمسك ببقاء هيثم حسن ويرفض عرضًا فرنسيًا
موعد صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026.. الشروط ورابط الاستعلام
ماذا كان يفعل رسول الله قبل النوم كل ليلة؟.. 16 عملا لا تفوتهم
اهتمام حكومي واضح بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة | تفاصيل مهمة
استثمارات صينية تهدد مرسيدس .. مشروع قانون أمريكي ينذر بمنع بيع بعض سياراتها
ترامب : سنهزم إيران شر هزيمة .. ونجري معهم محادثات ودية للغاية
الخطيب : طلبت تحويل سلالم مدرجات استاد الأهلي إلى متحركة
وظائف وزارة التضامن 2026 .. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم
أيمن فتحي : فودافون أصبحت جزءًا من تاريخ ومستقبل الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو ريدة: الخطيب عشرة عمري ودايما لما نختلف في حاجة يقولي احنا يا ابني أصحاب بقالنا 50 سنة

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
هاني حسين

قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنّه قدم العديد من الإنجازات التي لم تحظَ بالقدر الكافي من التقدير، موضحًا أنه كان أول رئيس لجنة منظمة من القطاع الأهلي يتولى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006، وهي بطولة وصفها بأنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر.

وأضاف: «أنا كنت أول واحد من القطاع الأهلي يعمل بطولة أفريقيا 2006 رئيس لجنة منظمة لم تحدث في تاريخ مصر»، مشيرًا إلى أنه أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء تعهده بإعادة الجماهير والعائلات إلى المدرجات.

وأضاف أبو ريدة، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": «قلت في مجلس الوزراء أنا هرجع الجماهير المصرية والعائلات ورجع». وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف سأله: «إنت البنود كلها متأكد تعملها، هترجع العائلات إزاي؟»، مؤكدًا أنه نجح بالفعل في تنفيذ هذا الوعد.

وأوضح أبو ريدة أن هناك الكثير من الجهود التي تُبذل في العمل الرياضي بعيدًا عن الأضواء، وقال: «حاجات كتير بتتعمل الناس مش حاسة بيها»، مرجعًا ذلك إلى أنه لا يفضل الظهور الإعلامي، وأضاف: «أنا لا بحب الإعلام أظهر»، لافتًا إلى أن هذا اللقاء هو أول حوار إعلامي يجريه منذ خمس سنوات.

وواصل: «ده بقالي خمس سنين أول مرة أعمل إنترفيو»، مؤكدًا، أن لديه قناعة راسخة بأن بعض العاملين في المجال الرياضي يعتمدون على الظهور الإعلامي أكثر من الإنجاز، بينما يرى أن «اللي لما تشتغل على الأرض متبقاش فاضي تحكي»، في إشارة إلى أن العمل الميداني يجب أن يكون الأولوية.

وتحدث المهندس هاني أبو ريدة عن علاقته برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مؤكدًا أنها علاقة أخوية تمتد لعقود طويلة ولم تتأثر بأي خلافات رياضية. وقال: «الخطيب عشرة عمري، ودايمًا لما نختلف أنا وهو في حاجة يقولي إحنا يا ابني أصحاب 50 سنة»، مشددًا على أن العلاقة بينهما لا تزال قوية، وأضاف: «لا لا إزاي ده أخويا»، كما نفى وجود أي تأثير للخلافات المتعلقة بالمباريات أو بطلبات الاستعانة بتحكيم أجنبي أو أي ملفات أخرى.

وأردف: «لا لا ولا ليها علاقة، أصحاب وإخوات»، موضحًا أن الخلافات داخل كرة القدم أمر طبيعي، لكنها لا تمتد إلى العلاقات الشخصية، واختتم حديثه بقوله: «الكورة شيء والخلافات إنما العلاقة الشخصية بالعكس أكتر من إخوات أهلي يعني، هو ولا أخويا الكبير يعني كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة

أبو ريدة اخبار التوك شو هلني ابو ريدة مصر الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

ترشيحاتنا

الشاعر يونس أبو سبع

أبو سبع : جائزة الدولة التشجيعية تعكس التقدير لإسهامات المبدعين في المشهد الثقافي والأدبي

البابا تواضروس يلتقي الممثلين القانونيين ومديري المدارس القبطية

البابا تواضروس يلتقي الممثلين القانونيين ومديري المدارس القبطية

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

بالصور | الأطباء ترحب بخفض أعداد المقبولين في كليات الطب 10%

بالصور

طريقة عمل سموثي البطيخ.. مشروب صيفي منعش في 5 دقائق

سموثي البطيخ
سموثي البطيخ
سموثي البطيخ

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

فيديو

سامح يسري

سامح يسري : السوشيال ميديا قربتني من الناس .. والمسرح يحتاج دعماً حقيقيًا | فيديو

وفاء مكي

وفاء مكي لـ صدى البلد : فيلم "الأسير" يناقش قضية تخص الوطن العربي .. واستغرق تحضيره عامين | فيديو

كمال أبو رية

كمال أبو رية: نحتاج مسارح أكثر واكتشاف مواهب من الأقاليم.. وهذا رأيي في حق الأداء العلني |فيديو

شبيه حزلقوم

النسخة الأصلية… شبيه حزلقوم يظهر على أرض الواقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد