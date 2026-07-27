أبو ريدة : أشكر الرئيس السيسي على تكريم كل أفراد بعثة الفراعنة بالمونديال

أشاد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاستعدادات اللوجستية التي سبقت كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الاتحاد بدأ الإعداد للبطولة مبكرًا، من خلال إيفاد بعثة قبل انطلاق المنافسات بستة أشهر، لضمان جاهزية جميع الترتيبات.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار": "الاستعدادات كانت مكثفة ولم تترك أي تفصيلة."

وأشار إلى أن نجاح المنتخب لم يكن نتيجة جهود اللاعبين والجهاز الفني فقط، وإنما جاء أيضًا بفضل عمل عدد كبير من الأفراد خلف الكواليس، قائلاً: "فيه أبطال كتيرة كانت خلف الكواليس، وشعرت بالسعادة أنهم كانوا موجودين في تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أكبر حد حتى الطباخ."



وتابع: "عملوا مجهود كبير، ولهم دور كبير، وبشكر الرئيس على تكريمه لهذا العدد الكبير، حيث كرم الجميع بما يشمل الإداريين والعمالة، حتى الطباخ، والكل شعر بالفخر والسعادة وأن مجهوده تُوِّج."

واختتم قائلاً: "أنا سعيد بالإجراءات التي سبقت نسخة كأس العالم 2026، مافيش حاجة جت بالصدفة، والولايات المتحدة كانت قارة كبيرة، وكنا هنلعب ما بين كندا والولايات المتحدة، وبالتالي اللوجستيات كانت صعبة، ولكن قمنا بالترتيب مبكرًا، وأوفدنا بعثة قبلها بستة أشهر، ولم يتركوا تفصيلة إلا واهتموا بها.