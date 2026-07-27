تراجع عقود زيت فول الصويا مع هبوط أسعار النفط بعد خفض التصعيد في إيران

تراجعت العقود الآجلة لزيت فول الصويا في سوق شيكاغو بأكبر وتيرة منذ شهر خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعدما أدى توقف الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات ضد إيران إلى تهدئة المخاوف من تصعيد إضافي، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الهبوط الحاد وأثر سلبًا في أسواق الحبوب والبذور الزيتية.

وانخفض سعر زيت فول الصويا بنسبة 2% إلى 70.54 سنتًا للرطل، فيما تراجع فول الصويا بنسبة 1.1% إلى 12.3925 دولار للبوشل، وهبطت الذرة بنسبة 1.3% إلى 4.81 دولار للبوشل، بينما استقرت أسعار القمح إلى حد كبير دون تغير يذكر، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حملتها التي استمرت قرابة أسبوعين وشهدت تنفيذ ضربات يومية، دون تقديم تفسير لذلك، وهبطت أسعار النفط الخام بأكثر من 7% خلال الدقائق الأولى من تعاملات اليوم الاثنين، لتتراجع لفترة وجيزة إلى أقل من 90 دولارًا للبرميل.

وغالبًا ما تتحرك أسعار زيت فول الصويا والزيوت النباتية الأخرى بالتوازي مع أسعار النفط الخام، نظرًا لاستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي.

وكانت العقود الآجلة للحبوب والبذور الزيتية قد سجلت ارتفاعات خلال معظم شهر يوليو، بدعم من الصراع مع إيران الذي رفع أسعار الطاقة، في حين عززت موجات الحر في أوروبا وتصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل العالمية.