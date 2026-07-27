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وظائف وزارة التضامن 2026 .. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف وزارة التضامن 2026 .. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم

وظائف وزارة التضامن 2026.. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم
وظائف وزارة التضامن 2026.. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم
عبد الفتاح تركي

شهدت محركات البحث، وفي مقدمتها جوجل، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026، وذلك بعد إعلان المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لشغل وظيفة مشرف تدريب للذكور والإناث بالوحدة المركزية لمراكز التجميع والمواءمة للأطراف الصناعية، مع تحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة، ومكان تقديم الطلبات، وآخر موعد لاستقبالها، إلى جانب موعد إجراء المقابلات الشخصية.

ويأتي الإعلان في إطار إتاحة فرصة للراغبين في التقدم للوظيفة المعلنة، حيث أوضحت المؤسسة جميع التفاصيل الخاصة بإجراءات التقديم، بما يتيح للمتقدمين استكمال ملفاتهم خلال الفترة المحددة بالإعلان، مع الالتزام بكافة الشروط المنظمة لعملية التقديم.

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تفاصيل وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التابعة لـ وزارة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لشغل وظيفة مشرف تدريب للذكور والإناث، وذلك للعمل بالوحدة المركزية لمراكز التجميع والمواءمة للأطراف الصناعية.

وأوضحت المؤسسة أن التقديم يتم وفقًا للضوابط والشروط المحددة بالإعلان الرسمي، مع الالتزام بالمواعيد المقررة لتقديم الطلبات، واستيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم.

شروط التقديم على وظائف وزارة التضامن 2026

حددت المؤسسة عددًا من الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين بالتقدم للوظيفة، وجاءت على النحو الآتي:

  • الحصول على مؤهل عالٍ مناسب.
  • ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا.
  • أن يكون محل إقامة المتقدم داخل نطاق القاهرة الكبرى.

ويتعين على جميع المتقدمين الالتزام بهذه الشروط، إذ تعد من المتطلبات الأساسية لقبول طلبات التقديم واستكمال الإجراءات الخاصة بالمفاضلة بين المتقدمين.

وظائف

الأوراق المطلوبة للتقديم

أوضحت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن على المتقدم تجهيز المستندات الآتية عند التقديم:

  • سيرة ذاتية باللغة العربية.
  • صورة من المؤهل الدراسي.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • صورة من شهادة الميلاد المميكنة.
  • عدد 2 صورة شخصية حديثة.
  • صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

ويجب أن تكون جميع المستندات مستوفاة عند تقديم الطلب، حتى يتم النظر فيه وفقًا للإجراءات المنظمة للإعلان.

مكان تقديم طلبات وظائف وزارة التضامن

أشارت المؤسسة إلى أن طلبات التقديم تُقدم باسم اللواء المهندس المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، ويتم تسليمها بمقر الوحدة المركزية لمراكز التجميع والمواءمة للأطراف الصناعية، على العنوان الآتي:

19 شارع المراغي، مبنى وزارة التضامن الاجتماعي، الدور الرابع.

ويتعين على الراغبين في التقديم الالتزام بالمكان المحدد لتسليم الطلبات خلال فترة استقبالها.

آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة التضامن 2026

أكدت المؤسسة أن باب التقديم يستمر لمدة 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان في 26 يوليو 2026، ليكون آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم خلال الفترة المحددة بالإعلان.

ودعت المؤسسة المتقدمين إلى الالتزام بالمدة الزمنية المعلنة، مع استكمال جميع المستندات المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم، حتى يتم قبول الطلبات وإدراجها ضمن إجراءات المفاضلة.

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موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين

أوضحت المؤسسة أن المقابلات الشخصية للمتقدمين ستُعقد يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وذلك بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع الكائن في:

3 شارع حافظ حسن، العجوزة، محافظة الجيزة.

ومن المقرر أن يخضع المتقدمون للمقابلات الشخصية في الموعد المحدد، وفقًا للإجراءات التي أعلنتها المؤسسة ضمن تفاصيل الوظيفة.

ماذا يجب على المتقدمين قبل تقديم الطلب؟

ينبغي للراغبين في التقديم مراجعة جميع الشروط المعلنة والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، مع تقديم الطلب في المكان المحدد وخلال الفترة الزمنية المقررة، بالإضافة إلى الاستعداد لحضور المقابلة الشخصية في الموعد والمكان اللذين حددتهما المؤسسة، بما يضمن استكمال جميع مراحل التقديم وفقًا للإعلان الرسمي.

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