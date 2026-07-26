موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إتاحة الاستعلام عن موعد أداء الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات من العاملين المستعان بهم للعمل بالحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن موعد ومكان أداء الامتحان الإلكتروني يتم باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط:

https://jobs.caoa.gov.eg/



ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى جانب بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي تعليمات أو تحديثات تتعلق بالمسابقة.