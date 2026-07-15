التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف |الرابط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الخاص بمسابقة شغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي، ورقم التقديم، عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg

كما أعلن الجهاز فتح باب التظلمات على نتائج الامتحان اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين، وفقا للضوابط والاجراءات المقررة بهذا الشأن، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.