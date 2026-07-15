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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال 10 ايام.. خطة لتتفيذ توجيهات الرئيس السيسي منها توفير السلع

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدة تكليفات منها الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية للمواطنين لافتا أنه سوف يكون هناك خطة كاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس وسوف تقدم لمجلس الوزراء خلال 10 أيام .

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير الإعلام و العمالة غير المنتظمة وتشجيعها وادخالها في الاقتصاد الرسمي للدولة .

التضخم انخفض خلال الفترة الماضية

وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي إلى أن التضخم انخفض خلال الفترة الماضية مشيرا الي انه يتابع خفض الأسعار للسلع يوميا لافتا الي أن  الاحتياطي النقدي ارتفع مرة أخرى.

وفي بداية المؤتمر قدم رئيس الوزراء  التعازي لدولة قطر لوفاة الأمير حمد بن أمير قطر السابق.

وأشار  رئيس الوزراء أن الصراعات في المنطقة عادت مرة أخري مما ادي الي زيادة أسعار البترول قائلا اتمني ان يعود السلام الي المنطقة مرة أخري لافتا ان هناك متابعة مصرية للوصول الي اتفاق نهائي لوقف هذه الحرب .

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات الكثيرة  التي يترأسها لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة لافتا أننا في منتصف فصل الصيف والامور مستقرة .

وأشار رئيس الوزراء أنه شهد تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية لافتا أنه سوف يدخل حيز التنفيذ نهاية عام 2028.

وقام اليوم رئيس الوزراء  بجولة  استغرقت أكثر من 8 سعات في ثلاث محافظات وهم الجيزة والبحيرة والعلمين الجديدة.

الرئيس السيسى رئيس الوزراء توفيع السلع الأمن الغذائي

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