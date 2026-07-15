محافظ البحر الأحمر يبحث مع "شباب الغردقة الحر" مشروعاتهم التنموية لتعزيز المشاركة المجتمعية

بحث محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة جمعية شباب الغردقة الحر، خطة الجمعية والمشروعات التي تعتزم تنفيذها بمدن الجنوب خلال السنوات المقبلة، في إطار دعم جهود التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكد المحافظ - وفقا لبيان اليوم الأربعاء - حرص المحافظة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية توجيه المبادرات والمشروعات نحو تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في جنوب المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود الدولة في التنمية الشاملة.

واستعرض أعضاء مجلس إدارة الجمعية أبرز المشروعات والمبادرات المقترحة، والتي تستهدف تنفيذ برامج تنموية وخدمية ومجتمعية ، مع التركيز على تمكين الشباب، ودعم المرأة، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل، إلى جانب المبادرات البيئية والخدمية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي.

وأشاد محافظ البحر الأحمر بالدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لأولويات التنمية بالمحافظة، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بدراسة المقترحات المقدمة والتنسيق بين الجهات المختصة والجمعية، بما يسهم في تذليل أي معوقات، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم المبادرات التنموية التي تعود بالنفع على أبناء البحر الأحمر.