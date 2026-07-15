مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة تشهد عودة بعض التوترات وسعر البترول وصل لـ 85 دولارا للبرميل.

وقال مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي،: "نؤكد على حرص مصر على الحفاظ على السلم والامن والاستقرار".

وأضاف مدبولي: "نأمل أن تستقر الأوضاع كي نعود للاستقرار في كل المؤشرات الاقتصادية".

وأكمل مدبولي: "الرئيس السيسي يتابع التطورات في المنطقة يوميا، ونأمل التوصل لإلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب التي لم يكسب فيها أحد، فالعالم بأكمله يتحمل نتائج الصراعات الحالية".

ولفت مدبولي إلى أن: "الدولة تسعى دائما لتأمين احتياجاتها، ونحن في منتصف فصل الصيف، والأمور مستقرة، وأتابع مع وزير الكهرباء موقف تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة".