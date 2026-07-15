استجابة فورية| رئيس العاصمة الإدارية يلغي تنفيذ الأكشاك حفاظا على المساحات الخضراء.. صور

وجّه المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بالتحرك الفوري عقب رصد شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تنفيذ عملية إنشاء منافذ بيع علي إحدي المسطحات الخضراء حول العمارات السكنية.

وبصفة عاجلة من رصد الشكوى، حتى أصدر رئيس الجهاز تعليماته العاجلة إلى إدارة الأمن بالجهاز بسرعة إيقاف تنفيذ الأعمال، حفاظا على المظهر الحضارى والجمالي للمدينة.

وأكد المهندس أحمد العربي، أن جهاز مدينة حدائق العاصمة، يتعامل بمنتهى الجدية مع جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، سواء من خلال القنوات الرسمية أو ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن سرعة الاستجابة والتواجد الميداني الفوري أصبحت نهجًا ثابتًا داخل الجهاز، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وحقوق السكان. استجابة سريعة تعكس الجدية والحسم في التعامل مع شكاوى المواطنين، وجّه المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بالتحرك الفوري عقب رصد شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تنفيذ عملية إنشاء منافذ بيع علي إحدي المسطحات الخضراء حول العمارات السكنية.

وبصفة عاجلة من رصد الشكوى، حتى أصدر رئيس الجهاز تعليماته العاجلة إلى إدارة الأمن بالجهاز بسرعة إيقاف تنفيذ الأعمال، حفاظا على المظهر الحضارى والجمالي للمدينة.

وأكد المهندس أحمد العربي، أن جهاز مدينة حدائق العاصمة، يتعامل بمنتهى الجدية مع جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، سواء من خلال القنوات الرسمية أو ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن سرعة الاستجابة والتواجد الميداني الفوري أصبحت نهجًا ثابتًا داخل الجهاز، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وحقوق السكان.