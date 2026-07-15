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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تصدر تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية مع استمرار تداعيات «بافي»

الصين
الصين
أ ش أ

حذرت هيئات الأرصاد الجوية في الصين، اليوم الأربعاء، من موجة جديدة من التقلبات الجوية الشديدة، في وقت تواصل فيه البلاد التعامل مع تداعيات الإعصار السابق "بافي" الذي خلف أمطارًا غزيرة وفيضانات في عدة مناطق.

وأصدرت مقاطعة جيلين بشمال شرقي البلاد، مساء أمس الثلاثاء، إنذارًا طارئًا بسبب خطر فيضان عدد من الأنهار، فيما فرضت السلطات قيودًا على حركة المرور، ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم، وأمرت بإجلاء القاطنين بالقرب من مجاري الأنهار.

وقالت سلطات الأرصاد في جيلين إن الأمطار الغزيرة رفعت خطر وقوع انهيارات أرضية، اليوم، في ما لا يقل عن عشر مدن تقع عند سفوح جبال تشانجباي، التي تمتد عبر شمال شرقي الصين وصولًا إلى كوريا الشمالية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، إنذارًا أصفر للعواصف المطرية، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام التحذير المؤلف من أربعة مستويات.

ورغم تراجع تأثيرات الإعصار بافي، توقع خبراء الأرصاد تعرض البلاد لمزيد من العواصف خلال الفترة المقبلة.

وقال مجلس الدولة الصيني إن من المتوقع حدوث ما بين خمسة وستة أعاصير جديدة في شمال غربي المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي بحلول نهاية الشهر المقبل، على أن يصل اثنان أو ثلاثة منها إلى اليابسة أو يؤثر بشكل مباشر على الصين.

الأرصاد الجوية الصين فيضان الأرصاد الأمطار الغزيرة

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