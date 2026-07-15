عرض مسرحية «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست» في مهرجان جرش الدولي

يشارك العرض المسرحي الغنائي "أم كلثوم… دايبين في صوت الست"، ضمن الفعاليات الرسمية للدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث من المقرر إقامة العرض يوم 27 يوليو الجراي.

ويسعى العرض إلى تقديم معالجة مسرحية فنية فريدة، تحتفي بسيرة ومسيرة كوكب الشرق، لجمهور المهرجان، ونخبة من المهتمين بالحركة الفنية والثقافية العربية.



المسرحية تضم ممثلين شباب موهوبين، مع خبراء في مجالهم، بجانب د. مدحت العدل، حيث يضم فريق العمل: المخرج أحمد فؤاد، تأليف وتوزيع وإخراج موسيقي خالد الكمار، ألحان وإخراج موسيقى ‎إيهاب عبد الواحد، إسراء طاهر، آية العدل، منتج فني محمد عادل، مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎‎مدرب أصوات أ.د ‎‎چيهان الناصر وأ.د إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، ‎مصمم رقصات عمرو باتريك.