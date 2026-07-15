مدبولي: مصر حريصة على استتباب السلم والأمن في المنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص مصر على استتباب السلم والأمن في المنطقة والعالم، داعيًا إلى عودة الاستقرار والهدوء في المنطقة، بما يسهم في استعادة الاستقرار في كل المؤشرات الاقتصادية التي نتطلع إليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مدبولي عقب تفقد مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، اليوم /الأربعاء/.

وقال مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع التطورات يوميًا، أملًا في عودة الأمور إلى ما كانت عليه، والتوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء هذه الحرب، مؤكدًا أنه لا يوجد فيها طرف رابح، بل على العكس الجميع خاسر، والعالم يتحمل كلفة هذه الصراعات.