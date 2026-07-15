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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم 2026

مباراة الأرجنتين وإنجلترا
مباراة الأرجنتين وإنجلترا
حسام الحارتي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم للمرحلة قبل الأخيرة من منافسات كأس العالم 2026 حينما يلعب منتخب الأرجنتين ضد إنجلترا في دور نصف النهائي.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

ويستضيف ملعب أتلانتا القمة المنتظرة مساء اليوم" الأربعاء "، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بينما يتطلع المنتخب الإنجليزي إلى الإطاحة بحامل اللقب والعبور إلى النهائي.

وجاء تأهل منتخب الأرجنتين عقب انتصار مثير على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة شهدت ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق اللقب الثاني على التوالي لصالح اسطورتهم ليونيل ميسي الذي يشارك في المونديال الأخير له في مشواره مع كرة القدم.

وفي المقابل، بلغ المنتخب الإنجليزي نصف النهائي بعد انتصار صعب على النرويج بنتيجة 2-1 عقب التمديد للأشواط الإضافية، ليواصل "الأسود الثلاثة" حلم استعادة اللقب العالمي، ويضربوا موعدًا ناريًا مع الأرجنتين في صراع جديد على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.
 

إسبانيا على موعد مع التاريخ

وبات منتخب إسبانيا على بعد خطوة واحدة من كتابة فصل جديد في تاريخه الكروي بعدما حجز مقعده في نهائي كأس العالم 2026 ليعيد إلى الأذهان الجيل الذهبي الذي صنع أمجاد الكرة الإسبانية قبل أكثر من عقد ويمنح الجماهير حلمًا جديدًا بإضافة النجمة الثانية إلى قميص "لا روخا".

وجاء تأهل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد عرض قوي أمام فرنسا في نصف النهائي حسمه بهدفين دون رد ليؤكد الفريق بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي أنه أحد أبرز المنتخبات في البطولة وأنه استعاد مكانته بين كبار العالم بعد سنوات من التراجع على الساحة الدولية.

كأس العالم 2026 منتخب الأرجنتين إنجلترا فيفا المونديال ميسي

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