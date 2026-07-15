قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ملف الناشئين في الأندية كارثي.. وإصلاح الكرة المصرية يبدأ من القاعدة
نصابين.. خلافات داخل جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا بسبب وعود الحصول على الجنسية
بشرى من رئيس الوزراء للمحذوفين من بطاقات التموين.. خاص
احتياطي السلع الأساسية آمن لأكثر من 7 أشهر.. الزراعة تزف بشرى سارة
فيديو لسيدة تطعم قطة في الشارع يثير تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي
وزير الخارجية التشيكي يدعو الإسرائيليين لزيارة بلاده: الأكثر أمانًا في أوروبا
هل يحق للمقاول زيادة السعر بعد الاتفاق؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
بأغلبية ساحقة.. البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون «ريبوست» لمواجهة الظواهر المخلة بالنظام العام
رئيس الوزراء العراقي أمام الكونجرس: ماضون في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة
توقعات بتراجع مبيعات المنازل في كندا العام الجاري
منتخب الديوك تايه| محسن صالح: إسبانيا خنقت فرنسا.. وإنجلترا تقدم «الكرة الأشمل» في المونديال
رئيس الأركان الإسرائيلي: نراقب عن كثب ما يجري في إيران.. وسنوجه ضربات قوية إذا تعرضنا لأي استهداف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كونتي: هيثم حسن أبرز مفاجآت كأس العالم 2026

كونتي
كونتي
حسن العمدة

أشاد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لنابولي، بالمستوى الذي قدمه هيثم حسن، جناح منتخب مصر، خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه كان من أبرز مفاجآت البطولة.

وقال كونتي، "أكثر لاعب غير مشهور أعجبني في كأس العالم؟ إنه هيثم حسن، جناح منتخب مصر".

وأضاف المدرب الإيطالي أن هيثم حسن قدم مستويات مميزة طوال البطولة، إلى جانب المغربي أيوب بوعدي، لاعب وسط منتخب المغرب، والإيفواري أولاي ديفوار، مشيرًا إلى أن الثلاثي لفت الأنظار بأدائهم المميز رغم عدم امتلاكهم الشهرة الكافية مقارنة بنجوم المنتخبات الكبرى.

وواصل هيثم حسن تقديم عروض قوية بقميص منتخب مصر خلال مونديال 2026، وأسهم في مشوار الفراعنة المميز بالبطولة، لينال إشادة عدد من الخبراء والمدربين، بعد المستويات اللافتة التي قدمها أمام كبار منتخبات العالم.

الإيطالي أنطونيو كونتي أنطونيو كونتي نابولي هيثم حسن منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

ترشيحاتنا

لين جيان إن بكين

الصين ترفض مشروع قانون أمريكي يستهدف الدول المستوردة للطاقة الروسية

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية السودان تطورات الأزمة في البلاد

واشنطن

واشنطن تعلن فرض عقوبات على 7 أفراد وكيانات لدعمهم برامج تسليح الحرس الثوري الإيراني

بالصور

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..

بعد حذفك .. خطوات عودتك مرة أخرى على بطاقات التموين

تظلمات التموين 2026
تظلمات التموين 2026
تظلمات التموين 2026

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حلقة منى الشاذلى

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى
زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى
زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

فيديو

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد