كونتي: هيثم حسن أبرز مفاجآت كأس العالم 2026

أشاد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لنابولي، بالمستوى الذي قدمه هيثم حسن، جناح منتخب مصر، خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه كان من أبرز مفاجآت البطولة.

وقال كونتي، "أكثر لاعب غير مشهور أعجبني في كأس العالم؟ إنه هيثم حسن، جناح منتخب مصر".

وأضاف المدرب الإيطالي أن هيثم حسن قدم مستويات مميزة طوال البطولة، إلى جانب المغربي أيوب بوعدي، لاعب وسط منتخب المغرب، والإيفواري أولاي ديفوار، مشيرًا إلى أن الثلاثي لفت الأنظار بأدائهم المميز رغم عدم امتلاكهم الشهرة الكافية مقارنة بنجوم المنتخبات الكبرى.

وواصل هيثم حسن تقديم عروض قوية بقميص منتخب مصر خلال مونديال 2026، وأسهم في مشوار الفراعنة المميز بالبطولة، لينال إشادة عدد من الخبراء والمدربين، بعد المستويات اللافتة التي قدمها أمام كبار منتخبات العالم.