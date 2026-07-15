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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير علاقات دولية يحذر: صراع واشنطن وطهران يهدد الاقتصاد العالمي.. ورسوم هرمز تخالف القانون الدولي

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد البدوي

حذر الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، من تداعيات التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد تقتصر على المواجهة العسكرية، بل امتدت لتشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي وأمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

النفوذ والمصالح الاستراتيجية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن المواجهة الحالية تعكس صراعًا على النفوذ والمصالح الاستراتيجية، في ظل لجوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية، مقابل محاولات إيرانية لفرض معادلات جديدة مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يمنحها تأثيرًا كبيرًا على حركة التجارة العالمية.

أسواق النفط وحركة التجارة الدولية

وأضاف أن مضيق هرمز يمثل شريانًا حيويًا لتجارة الطاقة العالمية، وأي توتر في المنطقة ينعكس سريعًا على أسواق النفط وحركة التجارة الدولية، الأمر الذي يثير مخاوف واسعة بشأن استقرار الاقتصاد العالمي.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن ما يتردد بشأن سعي إيران لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، موضحًا أن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية حق مكفول وفق الاتفاقيات الدولية، ولا يجوز فرض رسوم أو قيود أحادية على السفن العابرة.

زيادة حدة التوتر في المنطقة

وشدد عاشور على أن أي إجراءات من هذا النوع من شأنها زيادة حدة التوتر في المنطقة، وتهديد انسياب التجارة العالمية، فضلًا عن تعقيد جهود احتواء الأزمة، داعيًا إلى تغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب تداعيات قد تمتد آثارها إلى مختلف دول العالم.

مضيق هرمز هرمز التجارة الدولية إيران

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