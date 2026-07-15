أسعار النفط تحافظ على مستوياتها فوق 85 دولارًا للبرميل بسبب مضيق هرمز

حافظت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، على تداولها فوق مستوى 85 دولارًا للبرميل، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في محيط مضيق هرمز، والتي ما تزال تعرقل تدفق النفط والغاز عبر أحد أهم ممرات الشحن البحرية في العالم.

وارتفع خام برنت إلى 86 دولارًا للبرميل أمس الثلاثاء، مسجلًا أعلى مستوى له في شهر، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية والسفن المرتبطة بها.

وفي تعاملات اليوم، جرى تداول خام برنت عند نحو 85.50 دولارًا للبرميل، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون مستوى 80 دولارًا للبرميل، مع بقائهما أعلى بكثير من مستوياتهما قبل اندلاع الحرب، وأقل من الذروة التي بلغت نحو 120 دولارًا لبرميل برنت في ذروة الصراع.