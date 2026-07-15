محمود طاهر: استمرار رمضان صبحي في الأهلي لم يكن ممكنا

أكد محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، أن قرار بيع رمضان صبحي إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي كان الأفضل لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يستحق خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وقال طاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن رمضان صبحي كان لاعبًا شابًا وموهوبًا، ووصله عرض احتراف كبير لا يتكرر كثيرًا في الكرة المصرية، مؤكدًا أن رفض رحيله كان سيعد ظلمًا للاعب وللكرة المصرية.

وأضاف أن رمضان كان يمر بحالة نفسية صعبة وقت وصول عرض الاحتراف، حتى إنه كان يحضر إلى النادي وهو غير قادر على التركيز أو اللعب، موضحًا أن الإبقاء عليه في تلك الظروف لم يكن ليصب في مصلحة أي طرف.

وأشار رئيس الأهلي السابق إلى أن الصفقة حققت أيضًا عائدًا ماليًا مهمًا للنادي بلغ نحو 6 ملايين، مؤكدًا أن رحيل رمضان صبحي كان القرار الأنسب، مضيفًا: "لو استمر في أوروبا وواصل مسيرته الاحترافية، لكان اليوم عنصرًا أساسيًا في منتخب مصر".