محمود طاهر: حلمي كان بناء مؤسسة اقتصادية قوية للأهلي.. والجمهور يبادلني الحب

أكد محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، أن هدفه الرئيسي خلال فترة رئاسته للنادي كان بناء كيان اقتصادي قوي يضمن استدامة النجاحات الرياضية، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذا المشروع تحقق، بينما لم تكتمل بقية خططه.

وقال محمود طاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن طموحه منذ توليه رئاسة الأهلي كان إنشاء مؤسسة اقتصادية حقيقية، موضحًا أن أي نادٍ في مصر لن يتمكن من المنافسة على البطولات بصورة مستمرة دون امتلاك قاعدة اقتصادية قوية وموارد مالية مستقرة.

وأضاف: "قدرت أحقق جزءًا من الحلم، لكن جزءًا آخر لم يكتمل. مفيش نادي في مصر يقدر يحقق بطولات من غير عمود فقري اقتصادي قوي، ولما توليت المسؤولية كان الأمر غير موجود من الأساس".

وتطرق رئيس الأهلي السابق إلى علاقته بجماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لا يزال يحظى بتقدير كبير منهم، رغم ما وصفه بمحاولات تقديم صورة غير صحيحة عنه في بعض الفترات.

وقال: "حتى الآن، في أي مكان أذهب إليه أجد جمهور الأهلي يعبر لي عن حبه وتقديره بشكل كبير، رغم أن الإعلام صور للجمهور أشياء غير صحيحة عني في فترة من الفترات".

كما كشف طاهر عن موقف يعكس تمسكه بحرية الرأي خلال رئاسته للنادي، موضحًا أن قناة الأهلي كانت تضم برنامجًا يهاجمه بشكل مستمر، ورغم مطالبات بإيقافه، رفض التدخل.

واختتم تصريحاته قائلًا: "طلبوا مني إغلاق البرنامج الذي كان يهاجمني، لكنني رفضت، وقلت إن الذي سيتحدث عني هو عملي، وليس أن أقوم بإسكات أي شخص".