برشلونة يحتفي بـ حمزة عبدالكريم

سلط نادي برشلونة الإسباني الضوء على لاعبه المصري الشاب حمزة عبدالكريم، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، في إطار متابعته لاستعدادات الفريق.

ونشر النادي صورة لحمزة عبدالكريم، وأرفقها بتعليق مقتضب جاء فيه: “حمزة هنا للعمل”، في رسالة تعكس جاهزية اللاعب لخوض المرحلة المقبلة مع الفريق.

وأثار منشور برشلونة تفاعلًا واسعًا بين الجماهير المصرية، التي حرصت على دعم اللاعب الشاب، متمنية له التوفيق في مشواره مع النادي الكتالوني، ومواصلة التطور خلال الفترة المقبلة.

ويُعد حمزة عبدالكريم أحد المواهب المصرية الواعدة، ويحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير، خاصة بعد انضمامه إلى صفوف برشلونة وسعيه لإثبات قدراته داخل النادي الإسباني