وزير الخارجية يشيد بدور الجالية المصرية في النمسا ويؤكد الاهتمام بتطوير الخدمات القنصلية

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم بأعضاء الجالية المصرية في فيينا، وذلك خلال زيارته إلى جمهورية النمسا الاتحادية، بحضور السفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا.

وأعرب الوزير عبد العاطي - خلال اللقاء - عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تضطلع به الجالية المصرية في النمسا، وإسهاماتها في تعزيز العلاقات المصرية-النمساوية في مختلف المجالات.. وأشاد بما يقدمه أبناء الجالية من نموذج مشرف يعكس صورة مصر الإيجابية في الخارج، ويسهم في مد جسور التواصل والتفاهم بين الشعبين.

وأكد وزير الخارجية أن التواصل المنتظم مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج يمثل ركيزة أساسية في عمل الوزارة؛ انطلاقاً من الحرص على التعرف على احتياجاتهم، وتقديم أفضل الخدمات القنصلية لهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج أقصى درجات الرعاية والاهتمام.

كما استعرض وزير الخارجية، الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة العمل القنصلي والتوسع في رقمنة الخدمات؛ بما يسهم في تسهيل الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، مستعرضاً المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز ارتباط الجاليات المصرية بالوطن، والتعريف بالمزايا والتيسيرات التي توفرها الدولة للمصريين بالخارج، فضلاً عن جهود السفارة المصرية في فيينا لتعزيز قنوات التواصل مع أبناء الجالية والاستجابة لاحتياجاتهم.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه لمشاركة أبناء الجالية المصرية في النمسا في النسخة السابعة من "مؤتمر المصريين في الخارج" المقرر عقدها يومي 2و3 أغسطس 2026، مؤكداً أن المؤتمر يمثل منصة حوار مؤسسية لتعزيز التواصل المباشر بين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة، واستعراض المبادرات والخدمات الموجهة لهم، والبناء على النجاحات التي حققتها النسخة السادسة التي عقدت بالقاهرة في أغسطس 2025؛ بما يسهم في تعزيز الشراكة مع المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم في دعم جهود التنمية الوطنية.

وفي ختام اللقاء، دار نقاش مفتوح مع أبناء الجالية، استمع فيه الوزير عبد العاطى إلى آراء ومقترحات أبناء الجالية المصرية في فيينا بشأن مختلف الموضوعات، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة تطوير آليات التواصل معهم والاستجابة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.