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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
رنا عصمت

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة خفيفة ومشبعة في الوقت نفسه، فسلطات الدجاج هي الخيار المثالي. 

تجمع هذه الوصفات بين البروتين عالي الجودة والخضروات الطازجة والصلصات المنزلية اللذيذة، لتمنحكِ وجبة متكاملة مناسبة للغداء أو العشاء أو حتى لتحضير الوجبات مسبقًا.

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4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين

 1. سلطة الدجاج المشوي بالأفوكادو وصوص الأعشاب الكريمي


المقادير:
2 صدر دجاج مشوي ومقطع شرائح
1 حبة أفوكادو ناضجة مقطعة شرائح
1 كوب طماطم شيري مقطعة أنصاف
1 حبة خيار مقطعة شرائح
¼ حبة بصل أحمر مقطعة شرائح رفيعة
½ كوب ذرة حلوة
تشكيلة من أوراق الخس والجرجير
صوص الأعشاب الكريمي:
½ كوب زبادي يوناني
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 فص ثوم مهروس
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
 

الطريقة:
يُتبل الدجاج بالملح والفلفل ثم يُشوى حتى ينضج ويأخذ لونًا ذهبيًا.
تُرتب أوراق السلطة في طبق التقديم.
يُضاف الأفوكادو والخيار والطماطم والبصل والذرة.
تُرص شرائح الدجاج فوق الخضروات.
تُخلط مكونات الصوص جيدًا حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.
يُوزع الصوص على السلطة قبل التقديم مباشرة.



 2. سلطة سيزر الدجاج الكلاسيكية


المقادير:
2 صدر دجاج مشوي ومقطع شرائح
1 رأس خس روماني مفروم
½ كوب جبن بارميزان مبشور
1 كوب مكعبات خبز محمصة بالثوم (كروتون)
فلفل أسود مجروش


صوص السيزر:
½ كوب مايونيز
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة خردل ديجون
1 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور
ملح وفلفل أسود
 

الطريقة:
يُوضع الخس في وعاء كبير.
يُضاف إليه جبن البارميزان والكروتون ويُقلب برفق.
تُرتب شرائح الدجاج فوق السلطة.
تُخلط مكونات الصوص حتى يصبح قوامها كريميًا.
يُسكب الصوص فوق السلطة وتُزين بمزيد من البارميزان والفلفل الأسود.

 

 3. سلطة الدجاج المقرمش بصوص الرانش


المقادير:
2 قطعة دجاج مقرمش مقطعة شرائح
خليط من أوراق الخس
1 كوب طماطم شيري
1 حبة خيار مقطعة شرائح
1 جزرة مبشورة
½ كوب ذرة حلوة
½ كوب جبن شيدر مبشور
صوص رانش حسب الرغبة


الطريقة:
يُطهى الدجاج المقرمش حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا.
تُوضع أوراق الخس في طبق التقديم.
تُضاف الطماطم والخيار والجزر والذرة.
تُوزع شرائح الدجاج فوق الخضروات.
يُرش جبن الشيدر ثم يُضاف صوص الرانش قبل التقديم مباشرة.



 4. سلطة الدجاج بالسمسم والزنجبيل الآسيوية


المقادير:
2 صدر دجاج مشوي ومقطع شرائح
2 كوب كرنب أحمر وأبيض مبشور
1 جزرة مقطعة أعواد رفيعة
1 حبة خيار مقطعة شرائح
1 حبة فلفل أحمر حلو مقطعة شرائح رفيعة
2 عود بصل أخضر مفروم
1 ملعقة كبيرة سمسم محمص
صوص السمسم والزنجبيل:
3 ملاعق كبيرة صويا صوص
1 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة زيت سمسم
1 ملعقة كبيرة خل الأرز
1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور
1 فص ثوم مفروم


الطريقة:
يُخلط الكرنب والجزر والخيار والفلفل والبصل الأخضر في وعاء كبير.
تُضاف شرائح الدجاج فوق الخضروات.
تُخفق مكونات الصوص جيدًا حتى تمتزج.
يُسكب الصوص على السلطة ويُقلب برفق.
تُزين بالسمسم المحمص وتُقدم مباشرة.
 

 اقتراحات للتقديم:


قدّمي هذه السلطات مع خبز الثوم المحمص، أو رقائق البيتا المقرمشة، أو خبز الصاج المشوي للحصول على وجبة متكاملة، أو استمتعي بها بمفردها كوجبة صحية غنية بالبروتين ومليئة بالنكهات المنعشة.

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين وجبة خفيفة ومشبعة سلطات الدجاج سلطة الدجاج المشوي بالأفوكادو

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