بمكونين فقط.. طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي في المنزل

يُعد الكاندي الطري أو الحلوى الجيلاتينية من أكثر الحلويات التي يعشقها الأطفال والكبار، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة وبمكونات اقتصادية دون الحاجة إلى مواد حافظة أو خطوات معقدة.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة بسيطة لتحضير الكاندي الطري بقوام مطاطي ومذاق شهي، ليكون خيارًا مثاليًا للتسلية أو لتقديمه في المناسبات.

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

مكونات الكاندي الطري:

باكيت جيلي بالنكهة المفضلة، مثل الفراولة أو المانجو.

نصف كوب ماء دافئ.

كمية قليلة من الزيت لدهن القوالب.

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

طريقة عمل الكاندي الطري:

ـ تُذاب بودرة الجيلي في نصف كوب من الماء الدافئ مع التقليب جيدًا حتى تذوب تمامًا ويصبح الخليط شفافًا ومتجانسًا.

ـ بعد ذلك، تُدهن قوالب السيليكون أو صينية صغيرة بطبقة خفيفة جدًا من الزيت، ثم يُصب خليط الجيلي داخلها بالتساوي.

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

ـ تُوضع القوالب في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يتماسك الخليط تمامًا ويأخذ القوام الجيلاتيني المطلوب.

ـ بعد التماسك، يُخرج الكاندي من القوالب، أو يُقطع إلى مكعبات متساوية إذا تم استخدام صينية، ثم يُغلف بالسكر أو بجزء من مسحوق الجيلي لإضفاء نكهة إضافية، ويُقدم مباشرة.

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

نصائح لنجاح الوصفة

للحصول على أفضل نتيجة، يُفضل استخدام قوالب السيليكون لتسهيل إخراج الكاندي، كما يمكن تحضير أكثر من نكهة في الوقت نفسه للحصول على ألوان ومذاقات متنوعة تناسب الأطفال، مع حفظ الحلوى في الثلاجة داخل وعاء محكم الغلق للحفاظ على قوامها وطعمها.