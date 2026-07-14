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كأس العالم.. إسبانيا تتفوق على فرنسا في الشوط الأول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم.. إسبانيا تتفوق على فرنسا في الشوط الأول

فرنسا وإسبانيا
فرنسا وإسبانيا
حسن العمدة

تفوق منتخب إسبانيا علي فرنسا بهدف نظيف في  الشوط الأول في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إستاد دالاس في دور نصف النهائي ضمن منافسات كأس العالم 2026.

جاء هدف إسبانيا في الدقيقة 26، تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال على يسار حارس المرمى لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.
خط الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكاس ديني.
خط الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو.
خط الوسط الهجومي: عثمان ديمبيلي، مايكل أوليز، برادلي باركولا.
خط الهجوم: كيليان مبابي.

فيما جاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيمريك لابورت، مارك كوكوريلا.
خط الوسط: رودري، فابيان رويز.
خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، أليكس باينا.
خط الهجوم: ميكيل أويارزابال.

منتخب إسبانيا فرنسا كأس العالم 2026 كأس العالم

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