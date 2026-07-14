كأس العالم 2026.. الحكم يلغي الهدف الثالث لـ إسبانيا أمام فرنسا

ألغي حكم المباراة هدف لصالح منتخب إسبانيا أمام فرنسا ،من عمر الشوط الثاني في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إستاد دالاس في دور نصف النهائي ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وسجل لامين يامال هدف الثالث في الدقيقة 62، بعدما أنطلق بسرعته وتوغل داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

وأفتتح إسبانيا التهديف في الدقيقة 26، تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال على يسار حارس المرمى لتسكن الشباك.

وأضاف إسبانيا الثاني في الدقيقة 56، بعد تمريرة رائعة من أولمو إلى بيدرو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكاس ديني.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو.

خط الوسط الهجومي: عثمان ديمبيلي، مايكل أوليز، برادلي باركولا.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

فيما جاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيمريك لابورت، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، أليكس باينا.

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال.