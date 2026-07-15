مصطفى شوبير يكشف عن أصعب تحديات المنتخب خلال كأس العالم 2026

أشاد مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب، بزميله مصطفى زيكو، مؤكدًا أنه لاعب مميز للغاية ويمتلك إمكانيات رائعة.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة النهار مع الإعلاميين أحمد شوبير وميدو، أن زيكو كان يقدم مستويات قوية مع ناديه بيراميدز، مشددًا على أنه يجيد إنهاء الهجمات، وأن هدفه برأسه في مباراة روسيا أظهر قدراته المميزة.

وتابع أن تقارب مواعيد المباريات، إلى جانب مسافات السفر الطويلة بين الولايات الأمريكية، كان من أصعب التحديات خلال البطولة، مؤكدًا أن الجهاز الطبي كان حريصًا على متابعة اللاعبين بشكل دقيق.

وأوضح أن الجهاز الطبي كان يرسل يوميًا استبيانًا للاعبين يتضمن أسئلة عن عدد ساعات النوم، ومستوى القلق والإجهاد، حتى يتمكن من إدارة الأحمال البدنية وتحديد اللاعبين الذين يحتاجون إلى الراحة.