الحصار البحري على إيران يدخل حيز التنفيذ.. تصعيد عسكري يهدد أمن الملاحة في الخليج

دخلت الإجراءات الخاصة بتشديد الرقابة البحرية على إيران مرحلة التنفيذ، بالتزامن مع استمرار الضربات الأمريكية ضد أهداف مرتبطة بطهران، في تطور يعكس تصاعد المواجهة بين الجانبين ويزيد من المخاوف بشأن أمن الملاحة في الخليج العربي والممرات البحرية الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر غير مسبوق تشهده المنطقة، حيث عززت الولايات المتحدة وحلفاؤها انتشارهم البحري في الخليج وبحر العرب، مع تشديد إجراءات تفتيش ومراقبة السفن المتجهة من وإلى إيران، ضمن مساعٍ للحد من حركة الإمدادات التي تقول واشنطن إنها قد تستخدم لدعم أنشطة عسكرية أو برامج خاضعة للعقوبات.

وفي المقابل، تواصل القوات الأمريكية تنفيذ ضربات تستهدف مواقع ومنشآت تقول إنها مرتبطة بقدرات عسكرية إيرانية، فيما تؤكد طهران أن هذه العمليات تمثل انتهاكًا لسيادتها، وتتوعد بالرد على أي استهداف يمس مصالحها أو أمنها القومي.

ويثير تنفيذ الحصار البحري مخاوف متزايدة من انعكاساته على حركة التجارة العالمية، لا سيما أن منطقة الخليج تضم ممرات بحرية حيوية، أبرزها مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية. كما تخشى الأوساط الاقتصادية من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والشحن البحري.

ويأتي هذا التطور وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها قوى إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع، في وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران الاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد، بينما تدعو الأمم المتحدة وعدد من الدول إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

ويعكس الجمع بين الضغوط العسكرية والعقوبات الاقتصادية وتشديد الإجراءات البحرية استراتيجية أمريكية تهدف إلى زيادة الضغط على إيران، في حين تعتبر طهران أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا يهدد استقرار المنطقة ويقوض فرص استئناف المفاوضات بشأن القضايا العالقة.

ويحذر محللون من أن استمرار العمليات العسكرية، بالتزامن مع القيود المفروضة على حركة الملاحة، قد يرفع من احتمالات وقوع مواجهات بحرية أو حوادث غير محسوبة في الخليج، الأمر الذي قد تكون له تداعيات مباشرة على أمن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي، خاصة إذا امتد التصعيد إلى استهداف السفن التجارية أو البنية التحتية النفطية في المنطقة.

