وهبي يتحدّث عن حصيلة مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم FIFA 2026

تحدّث مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المغربية الرباط، عن حصيلة مشاركة “أسود الأطلس” في كأس العالم FIFA 2026، وعن مستقبل المنتخب، مؤكدًا أن المشروع مستمرّ وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير.



وودع المنتخب المغربي البطولة بعدما قدم مشوارًا مميزًا وأداءً قويًا أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس العالم

ياسين بونو يتلقى عرضا أوروبيا بعد تألقه في كأس العالم

خطف ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب الأضواء خلال مشاركته ببطولة كأس العالم 2026 والتي تقام حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.





وودع منتخب المغرب منافسات كأس العالم الحالية من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام فرنسا بنتيجة 0-2.

وتألق بونو بشكل لافت في كأس العالم بعدما حافظ على نظافة شباكه في لقائي كندا وإسكتلندا كما تصدى لركلة ترجيح حاسمة في مباراة هولندا بدور الـ32 بخلاف إنقاذه ركلة جزاء من كيليان مبابي في مباراة فرنسا بدور ربع النهائي.

ويلعب ياسين بونو صاحب الـ35 عاماً في صفوف الهلال السعودي منذ صيف 2023 قادماً من إشبيلية الإسباني.

ويدرس النادي التركي التعاقد مع الحارس المغربي في ظل احتمالات رحيل الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس الذي انضم قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشعل بونو الجدل حول إمكانية انتقاله إلى فنربخشة بعدما تابع الحساب الرسمي للنادي التركي عبر منصة إنستجرام وهو ما أثار التساؤلات حول إمكانية مغادرته أسوار الهلال.

عقد بونو

ويرتبط الحارس المغربي بعقد مع الهلال حتى صيف 2027 وسط تكهنات حول إمكانية رحيله لخوض تجربة جديدة خارج أسوار الفريق السعودي.