ماكرون يوجه رسالة هامة لإنفانتينو قبل مواجهة فرنسا وإسبانيا بالمونديال

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة إلى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل مواجهة فرنسا وإسبانيا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم.

وكتب ماكرون عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلًا: “قبل مباراة فرنسا وإسبانيا، سيتم التزام دقيقة صمت تكريمًا لضحايا هجوم نيس، عقب مرور عشر سنوات على أحداث الرابع عشر من يوليو عام 2016”.

رسالة إلى إنفانتينو

وأضاف: “شكرًا لرئيس الفيفا على استجابته لطلب فرنسا وجميع الفرنسيين الذين أبدوا تضامنهم”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لن ننسى أبدًا”.